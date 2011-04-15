Правительство РФ установило размер взноса в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь"

Правительство РФ установило размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" на 2020 год. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Кабмина, подписал глава Правительства Михаил Мишустин.



В целях урегулирования ситуации, сложившейся на российском туристском рынке в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и закрытием ряда туристских направлений, подписанным распоряжением установлено, что на 2020 год размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма составляет 1 руб. Эта норма не распространяется на туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорской деятельности в сфере выездного туризма, при вступлении в члены Ассоциации "Турпомощь".



"AK&M" от 19.03.2020