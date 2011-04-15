Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/03/2020
15:16

На Юго-Восточной хорде началась подготовка для обследования грунта

ФГУП "Радон" приступило к подготовительным работам для обследования и вывоза загрязненного грунта с участка строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в районе платформы Москворечье, сообщили в Департаменте строительства столицы.

Началось устройство санитарно-пропускного пункта для обеспечения санитарно-пропускного режима и ограждения площадки производства работ.

К возведению эстакады строители приступят только после положительных результатов проведённых мероприятий и предоставления документов, подтверждающих очистку территории.

Напомним, специалисты ФГУП "Радон" трудятся на участке строительства мостового перехода в составе Юго-Восточной хорды. Работы ведутся на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов (Каширское шоссе, дом 49) на западе, железнодорожным мостом Курского направления МЖД (платформа Москворечье) на востоке, Москвой-рекой на севере и Каширским шоссе на юге (район Москворечье-Сабурово).

Подготовка площадки под строительство должна завершиться в течение трех месяцев. Проектом предусмотрены следующие работы: ограждение и радиационное обследование объекта; организация и обеспечение санитарно-пропускного режима на объекте; обеспечение круглосуточной охраны; установка автоматического поста контроля радиационной обстановки с информационным табло на объекте; дозиметрический (радиационный) контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта; изъятие, сортировка, упаковка в сертифицированные контейнеры и транспортировка загрязненного грунта к пунктам последующего хранения; заключительное радиационное обследование объекта с предоставлением заключения о соответствии радиационной обстановки объекта требованиям действующих норм, установленных законодательством РФ и Москвы.

Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Трасса длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками развязок. Она объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек. Хорда необходима: других альтернатив для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.

Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.

"AK&M" от 19.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100