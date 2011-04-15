На Юго-Восточной хорде началась подготовка для обследования грунта

ФГУП "Радон" приступило к подготовительным работам для обследования и вывоза загрязненного грунта с участка строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в районе платформы Москворечье, сообщили в Департаменте строительства столицы.



Началось устройство санитарно-пропускного пункта для обеспечения санитарно-пропускного режима и ограждения площадки производства работ.



К возведению эстакады строители приступят только после положительных результатов проведённых мероприятий и предоставления документов, подтверждающих очистку территории.



Напомним, специалисты ФГУП "Радон" трудятся на участке строительства мостового перехода в составе Юго-Восточной хорды. Работы ведутся на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов (Каширское шоссе, дом 49) на западе, железнодорожным мостом Курского направления МЖД (платформа Москворечье) на востоке, Москвой-рекой на севере и Каширским шоссе на юге (район Москворечье-Сабурово).



Подготовка площадки под строительство должна завершиться в течение трех месяцев. Проектом предусмотрены следующие работы: ограждение и радиационное обследование объекта; организация и обеспечение санитарно-пропускного режима на объекте; обеспечение круглосуточной охраны; установка автоматического поста контроля радиационной обстановки с информационным табло на объекте; дозиметрический (радиационный) контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта; изъятие, сортировка, упаковка в сертифицированные контейнеры и транспортировка загрязненного грунта к пунктам последующего хранения; заключительное радиационное обследование объекта с предоставлением заключения о соответствии радиационной обстановки объекта требованиям действующих норм, установленных законодательством РФ и Москвы.



Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Трасса длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками развязок. Она объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек. Хорда необходима: других альтернатив для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.



Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.



"AK&M" от 19.03.2020