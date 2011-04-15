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19/03/2020
15:09

В Москве введут 19 мостов, эстакад и тоннелей до конца года

Более 30 транспортных сооружений строится на дорогах столицы, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в материалах Стройкомплекса. "19 из них планирует сдать уже в этом году. До конца декабря завершится строительство четырех эстакад развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе", - сказал он.

По его словам, также введут: дорогу от МКАД до поселка Коммунарка с эстакадой и тоннелем; путепровод через Московское центральное кольцо от улицы Пруд-Ключики до улицы 1-я Фрезерная; проспект Генерала Дорохова с двумя транспортными сооружениями.

Глава Департамента отметил, что больше всего таких объектов строится на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе - девять.

Также возводится: пять сооружений на развязке Северо-Восточной хорды с Ярославским шоссе; пять - на многоуровневой развязке на Киевском шоссе в районе ТПУ"Саларьево"; четыре эстакады - на развязке МКАД с Волоколамским шоссе.

"AK&M" от 19.03.2020
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