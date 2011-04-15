В России стартовал дорожный сезон, Минтранс

В российских регионах, принимающих участие в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2020 года. Об этом сообщил Минтранс.



Работы удалось начать не только благодаря аномально теплой погоде, но и своевременному проведению аукционов по выбору подрядных организаций. При этом многие субъекты переходят на заключение долгосрочных контрактов с подрядчиками. Это позволяет готовиться к дорожному сезону заранее, а не в период активной стадии проведения строительно-монтажных работ.



В частности, уже стартовали работы в Самарской области - здесь строят мост через реку Сок. Новый объект будет способствовать ликвидации существующего "узкого горлышка" на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог. Подрядной организации предстоит до октября 2022 года построить мостовой переход с подходами общей протяжённостью 2 км параллельно существующему.



В Калининградской области дорожники капитально ремонтируют участок трассы Калининград - Полесск протяжённостью 12 км. Кроме того, в областной столице в нормативное состояние приводят Киевскую улицу, связывающую центр города и спальный район.



В Волгоградской области стартовал второй этап капремонта мостового комплекса Волжской ГЭС. В 2020 году подрядчикам предстоит обновить шесть участков дорожного полотна на площади более 9 тыс. кв. м, а также провести масштабные работы по капремонту внутренних конструкций сооружения. За годы эксплуатации они пришли в предаварийное состояние.



В Татарстане полным ходом идет строительство Большого Казанского кольца. Работы идут на двух участках общей протяженностью более 1.8 км.



В Благовещенске капитально ремонтируют путепровод по Загородной улице. В 2020 году специалисты заменят дефектные балки сооружения, проведут устройство новой дорожной одежды, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, отремонтируют систему водоотведения. За работами горожане следят в режиме онлайн - для этого на объекте установлены четыре камеры наружного наблюдения.



Масштабные работы развернулись в южных регионах страны, где уже давно установились положительные температуры. В Краснодаре ремонтируют одну из главных транспортных артерий города ? Октябрьскую улицу. В нормативное состояние приведут участок от улицы Ленина до Северной протяженностью более 1.8 км. Стартовали работы и в Ставропольском крае. Например, в Невинномысске в нормативное состояние приводят улицы Баумана, Загородную и Матросова.



Продолжается строительство Восточного обхода Тулы. В этом году подрядчики уже выполнили устройство земляного полотна, идёт переустройство сетей водопровода и слоев основания, а также устройство опор моста и путепровода через железную дорогу. Планируется завершить работы в октябре 2020 года.



Также дорожные работы уже ведутся в Астраханской, Ростовской, Пензенской, Псковской, Ярославской областях, Чеченской Республике, Ингушетии, Карелии и других субъектах. Всего в текущем году мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" пройдут более чем на 5.5 тыс. объектов. С каждым днём перечень регионов, где стартуют дорожные работы, расширяется.



"Реализация национального проекта позволит нам обеспечить достижение главной цели, поставленной перед дорожниками главой государства, - создать в российских регионах качественную и надежную транспортную инфраструктуру", - отмечает заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.



За 6 лет реализации нацпроекта должен быть обеспечен рост доли региональных трасс в нормативном состоянии с 43.1% до не менее 50.9%. Соответствующий показатель на дорожной сети городских агломераций должен увеличиться с 42% до не менее 85%. Ожидается сокращение в два раза количества аварийно-опасных участков дорог и снижение смертности в результате ДТП в 3.5 раза по сравнению с уровнем 2017 года. Среди других задач - повышение процента контрактов, предусматривающих использование наилучших дорожных технологий, а также широкое применение регионами контрактов жизненного цикла.



"AK&M" от 19.03.2020