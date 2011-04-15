Utair переходит на весенне-летнее расписание и расширяет географию полётов по России. Об этом говорится в сообщении компакнии.



В марте авиакомпания начинает летать из Перми в Уфу, из Владикавказа, Волгограда и Астрахани в Ростов-на-Дону, из Ставрополя в Сочи и из Краснодара в Астрахань.



В апреле и мае появятся регулярные рейсы из Анадыря в Красноярск, из Минеральных Вод в Самару и Сургут, из Барнаула в Сургут и Омск, из Москвы в Геленджик и Нижневартовск. Также авиакомпания возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Нижневартовск.



С июня начнут выполняться рейсы в Анапу из Москвы, Нижневартовска, Тюмени, Сургута, Сыктывкара, Уфы и Ханты-Мансийска. Появятся маршруты из Тюмени в Геленджик и Краснодар, из Сургута в Геленджик и Сочи, из Нижневартовска в Сочи. Также с июня Utair запустит рейсы из Сургута в Белгород, Грозный, Махачкалу и Ростов-на-Дону.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



"AK&M" от 19.03.2020