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19/03/2020
16:06

Utair переходит на весенне-летнее расписание и расширяет географию полётов по России

Utair переходит на весенне-летнее расписание и расширяет географию полётов по России. Об этом говорится в сообщении компакнии.

В марте авиакомпания начинает летать из Перми в Уфу, из Владикавказа, Волгограда и Астрахани в Ростов-на-Дону, из Ставрополя в Сочи и из Краснодара в Астрахань.

В апреле и мае появятся регулярные рейсы из Анадыря в Красноярск, из Минеральных Вод в Самару и Сургут, из Барнаула в Сургут и Омск, из Москвы в Геленджик и Нижневартовск. Также авиакомпания возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Нижневартовск.

С июня начнут выполняться рейсы в Анапу из Москвы, Нижневартовска, Тюмени, Сургута, Сыктывкара, Уфы и Ханты-Мансийска. Появятся маршруты из Тюмени в Геленджик и Краснодар, из Сургута в Геленджик и Сочи, из Нижневартовска в Сочи. Также с июня Utair запустит рейсы из Сургута в Белгород, Грозный, Махачкалу и Ростов-на-Дону.

ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.

Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.

"AK&M" от 19.03.2020
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