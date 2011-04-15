Российский союз автостраховщиков опроверг информацию о неработоспособности базы АИС ОСАГО с 1 апреля

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Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает недостоверную информацию, появившуюся в ряде СМИ, о неработоспособности базы АИС ОСАГО с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится в заявлении РСА.
База АИС РСА работает и продолжит работать в штатном режиме, никаких долгосрочных отключений системы не планируется.
"AK&M" от 19.03.2020