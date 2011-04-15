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19/03/2020
17:07

В "Шереметьево" с 20 марта закрываются Терминалы E и C на прилёт и на вылет

В "Шереметьево" с 20 марта 2020 года закрываются Терминалы E и C на прилёт и на вылет в связи с сокращением пассажиропотока и введением ограничений в сфере международных авиационных перевозок. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в Терминал D и Терминал F.

Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.

Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.


"AK&M" от 19.03.2020
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