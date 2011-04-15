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19/03/2020
17:53

"Индиго-Тур" прекратил деятельность

ООО "Индиго-Тур" с 13 марта прекратило деятельность. Об этом сообщила компания.

"Вынуждены сообщить Вам о прекращении с 13 марта 2020 года деятельности ООО "Индиго-Тур" в качестве туроператора, поскольку с сегодняшнего дня и далее мы не имеем возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации всех наших турпродуктов", - говорится в заявлении генерального директора компании С.Соколова.

"Из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства некоторых стран вводят запреты на въезд для иностранных туристов. Подобные ограничения на въезд всех иностранных туристов были введены в Индии с 13 марта, в Бутане с 6 марта, а по последней информации и в Непале с 15 марта 2020 года. К сожалению, обеспечить посещение данных стран по всем заключенным договорам мы теперь не имеем возможности", - отмечается в заявлении.

"Мы делаем это для того, чтобы дать возможность всем нашим туристам обратиться за выплатами в Ассоциацию "Турпомощь" и к страховой компании "Гелиос", предоставившей нам фингарантии по Договору страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта. Размер страхового покрытия по этому Договору превышает общую сумму требований, что позволяет рассчитывать на 100% возврат всем туристам, приобретавшим в ООО "Индиго-Тур" турпродукт (перевозка + наземное обслуживание), однако, окончательное решение по всем выплатам принимает страховая компания", - подчёркивается в заявлении.

"Индиго-Тур" - туроператор по странам Азии.

"AK&M" от 19.03.2020
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