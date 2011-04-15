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19/03/2020
17:55

РЖД отменяют поезда в Эстонию

РЖД отменяют поезда в Эстонию.
Как говорится в сообщении компании, по согласованию с руководством AS Eesti Raudtee (Эстонской железной дороги) и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 20 марта 2020 года временно приостанавливается международное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией.

О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.
Так, приостанавливается курсирование поезда N 34/33 Москва-Таллинн (включая курсирующие с ним прицепные вагоны Москва - Санкт-Петербург) отправлением из Москвы с 20 марта и из Таллинна с 21 марта. Для обеспечения перевозки пассажиров, оформивших билеты на маршрут Москва - Санкт-Петербург, назначены дополнительные поезда по действующему расписанию поезда N 33/34. Посадка пассажиров на дополнительные поезда будет происходить по имеющимся проездным документам на отмененные рейсы поездов N 34/33 Москва-Таллинн.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.

"AK&M" от 19.03.2020
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