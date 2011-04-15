Аэрофлот опроверг сведения о завышении цен на авиабилеты. Об этом говорится в сообщении компании.



Службы мониторинга Аэрофлота зафиксировали 18 и 19 марта массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение на Родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Информация во многих случаях сопровождается скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов.



В ряде случаев истинная стоимость билетов на указанные перелеты ниже указанной в публикациях в 10 и более раз.



Аэрофлот отслеживает и проверяет все подобные сообщения и принимает меры для выявления их источников.



Компания рекомендует проверять информацию о ценах на авиабилеты и приобретать их на официальном сайте перевозчика.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 2019 год составила 13.512 млрд руб. против убытка 55.694 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.8% до 677.881 млрд руб. с 611.57 млрд руб., показатель EBITDA - на 11.5% до 168.924 млрд руб. со 151.517 млрд руб.



"AK&M" от 19.03.2020