Российские акционерные общества могут проводить собрания акционеров в 2020 году в заочной форме. Об этом говорится в сообщении АО "ДРАГА".



Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право российским акционерным обществам проводить собрания акционеров в 2020 году в заочной форме.



В частности, в ст. 2 закона N 50-ФЗ установлено, что общие собрания акционеров, на которых обсуждаются вопросы, связанные с избранием совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждением аудитора, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и о распределении прибыли, могут проходить в 2020 году в заочной форме. Такое решение может принять совет директоров (наблюдательный совет) общества.



Федеральный закон N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" вступил в силу 18.03.2020 г.



В связи с данными нововведениями АО "ДРАГА" предлагает эмитентам активнее использовать электронные сервисы: электронное голосование на собраниях акционеров, "Личный кабинет эмитента" и "Личный кабинет акционера".



В сезон ГОСА-2019 регистратор "ДРАГА" предоставил возможность электронного голосования более 1 млн акционеров компаний, входящих в Группу "Газпром", включая ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "ТГК-1" и ПАО "Газпром нефть".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.





