Оптимизация системы теплоснабжения Москвы в 2019 году позволила сократить выбросы парниковых газов

Реализация совместной программы мероприятий ПАО "МОЭК" и ПАО "Мосэнерго" по оптимизации загрузки энергоисточников позволила по итогам 2019 года снизить выбросы парниковых газов на один млн т, оксидов азота — на 867 т.



Программа предусматривает выполнение переводов тепловых нагрузок с котельных на теплоэлектроцентрали, работающие в комбинированном режиме выработки электроэнергии и тепла. Сокращение выбросов в атмосферу достигается за счет вариативной загрузки более эффективного оборудования ТЭЦ в различные периоды года и увеличения доли выработки электроэнергии на тепловом потреблении.



Оптимизация загрузки энергоисточников стала возможна благодаря развитой существующей централизованной системе транспорта теплоносителя, а также использованию вновь построенных участков тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок.



"За период действия программы с 2013 года на более эффективные ТЭЦ "Мосэнерго" переключена нагрузка свыше 1240 Гкал/час и выведено из работы 46 котельных ПАО "МОЭК", располагавшихся в зонах жилой застройки. Общее сокращение выбросов парниковых газов составило 3.9 млн т. Ближайшая перспектива — переключение зон теплоснабжения и закрытие ещё двух крупных и семи малых котельных", — отметил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").



Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по РСБУ за 2019 год составила 11.629 млрд руб. против 11.208 млрд руб. годом ранее. Выручка за тот же период сократилась на 2.3% до 148.637 млрд руб. со 152.15 млрд руб. Показатель EBITDA составил 26.207 млрд руб. против 26.326 млрд руб. в 2018 году.



Прибыль МОЭК по МСФО за 2019 год выросла на 21% до 11.148 млрд руб. с 9.21 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 2.1% до 159.378 млрд руб. со 162.841 млрд руб. Показатель EBITDA составил 30.402 млрд руб. против 26.579 млрд руб. Операционные расходы выросли на 0.95% до 146.109 млрд руб.



ПАО "Мосэнерго" (ИНН 7705035012) - электрогенерирующая компания России, работающая на органическом топливе. Ежегодно она потребляет свыше 20 млрд куб. м газа. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12.8 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43.2 тыс. Гкал/ч. Электростанции ПАО "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учёта присоединенных территорий) в тепловой энергии.



Уставный капитал общества составляет 39.749 млрд руб. и разделён на 39749359700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 53.5% уставного капитала, правительство Москвы - 26.45%, АО "Интер РАО Капитал" - 4.99%.



Контролирующим акционером и управляющей организацией Мосэнерго является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 2019 году снизилась на 30.8% по сравнению с предыдущим годом и составила 16.464 млрд руб. Выручка сократилась на 4.7% и составила 189.782 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 0.9% и составила 172.256 млрд руб. Маржинальная прибыль составила 31.811 млрд руб., увеличившись на 3.9%. Показатель EBITDA сократился на 25.7% до 31.415 млрд руб.



Прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО за 2019 год упала на 55.2% до 9.599 млрд руб. с 21.405 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 4.6% до 189.777 млрд руб. со 198.87 млрд руб., показатель EBITDA - на 46.5% до 21.972 млрд руб. с 41.085 млрд руб.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 19.03.2020