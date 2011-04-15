Сроки проведения досрочных ЕГЭ и ГВЭ перенесены на основной период

Сроки проведения досрочных единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) перенесены на основной период. Об этом сообщила столичная мэрия со ссылкой на письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



Планируется, что в этом году он начнётся 25 мая и продлится до 29 июня.



Ожидается, что в 2020 году ЕГЭ в Москве сдадут свыше 85 тыс. человек. Среди них более 64 тыс. человек - выпускники текущего года и больше 12 тыс. - выпускники прошлых лет. К участию в экзаменах допускаются выпускники, успешно выполнившие учебный план и получившие зачёт по итоговому сочинению (изложению).



Все пункты проведения экзаменов, организованные на базе московских школ, обеспечены многофункциональными устройствами для печати и сканирования экзаменационных материалов, а также расходными материалами и специальной бумагой. Кроме того, все пункты оснащены средствами видеонаблюдения с возможностью онлайн-трансляции проведения экзамена на специализированном портале.



Расписание экзаменов размещено на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе "ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ". Подробно узнать о проведении ГИА-11 можно на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы.



"AK&M" от 19.03.2020