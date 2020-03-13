ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 20 марта, в размере 80.1570 руб. против 77.2131 руб. на 19 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



19.03.20 - 77.2131 руб.

18.03.20 - 73.8896 руб.

17.03.20 - 74.1262 руб.

14.03.20 - 73.1882 руб.

13.03.20 - 74.0274 руб.













































































































































































































"AK&M" от 20.03.2020