Повтор! "Аэроэкспресс" продлил срок действия всех билетов

"Аэроэкспресс" продлил срок действия всех билетов, приобретённых в период с 1 февраля 2020 года, до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



"Если вы уже купили билет на "Аэроэкспресс", вы сможете воспользоваться им в любую необходимую вам дату до конца текущего года - срок его действия автоматически продлён. Это относится ко всем действующим тарифам компании. Если же вы приняли решение совсем отменить поездку, стоимость билетов будет возвращена в полном объёме", - заявила компания.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



"AK&M" от 20.03.2020