"Аэроэкспресс" меняет расписание на Шереметьевском направлении

"Аэроэкспресс" меняет расписание на участке Белорусский вокзал - Одинцово в марте и апреле в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



В ночь с 21 на 22 марта аэроэкспрессы отправлением с Белорусского вокзала в сторону Одинцово в период с 20:08 до 06:08 включительно, а также из Одинцово в период с 23:56 до 04:56 проследуют платформы Немчиновка, Баковка, Сетунь без остановок.



Также в ночь с 21 на 22 марта будет отменен поезд, следующий с Белорусского вокзала до Одинцово в 22:08, а также отправляющийся из Одинцово на Белорусский вокзал в 22:56. В связи с этим, поезд отправлением в 21:15 из "Шереметьево" будет следовать только до Белорусского вокзала, а поезд отправлением в 23:35 до "Шереметьево" будет следовать только от Белорусского вокзала.



Кроме того, в ночь с 27 на 28, с 28 на 29 и с 30 на 31 марта, а также с 1 на 2, с 3 на 4, с 4 на 5, с 6 на 7, с 8 на 9, с 10 на 11, с 11 на 12, с 13 на 14, с 15 на 16, с 17 на 18, с 18 на 19, с 20 на 21, с 22 на 23, с 24 на 25, с 25 на 26, с 27 на 28 апреля будет отменен поезд по маршруту Белорусский вокзал - Одинцово в 01:08, а также будут отменены поезда по маршруту Одинцово - Белорусский вокзал с отправлением в 00:56 и 04:56.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность Аэроэкспресса направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



"AK&M" от 20.03.2020