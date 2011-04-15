Дорожающая нефть провоцирует отскок на российском рынке

Российский рынок акций уверенно растет на открытии пятничных торгов. Индексы прибавляют 4-5% на фоне отскока цен на нефть, позитивных новостей из США. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Альберта Короева.



За последние дни американская ФРС приняла множество поддерживающих мер, и вчера сообщила, что приветствует активный спрос депозитных учреждений на ликвидность в условиях негативного влияния коронавируса. Существенного отскока американские индексы еще не показали, за то нефтяные котировки восстанавливаются.



Цена Brent подходит в район $30 за баррель, тогда как на неделе опускалась ниже $25, а WTI к $20. Накануне Трамп заявил, что в соответствующий момент он может включиться в конфликт между Саудовской Аравией и Россией. По данным The Wall Street Journal, администрация президента рассматривает дипломатические возможности, для того чтобы убедить стороны сократить добычу.



Курс рубля сегодня укрепляется. Пара USD/RUB находится на уровне 78.6 (-0.66%). Индекс гособлигаций нивелировал падение последних трех дней, но доходность ОФЗ при этом остается на уровне 7-7.5%, тогда как текущая ставка ЦБ находится на уровне 6%, и аналитики сегодня не ожидают ее изменения. К сегодняшнему решению Банка России внимание крайне высокое.











"AK&M" от 20.03.2020