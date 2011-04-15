Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/03/2020
10:56

Дорожающая нефть провоцирует отскок на российском рынке

Российский рынок акций уверенно растет на открытии пятничных торгов. Индексы прибавляют 4-5% на фоне отскока цен на нефть, позитивных новостей из США. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Альберта Короева.

За последние дни американская ФРС приняла множество поддерживающих мер, и вчера сообщила, что приветствует активный спрос депозитных учреждений на ликвидность в условиях негативного влияния коронавируса. Существенного отскока американские индексы еще не показали, за то нефтяные котировки восстанавливаются.

Цена Brent подходит в район $30 за баррель, тогда как на неделе опускалась ниже $25, а WTI к $20. Накануне Трамп заявил, что в соответствующий момент он может включиться в конфликт между Саудовской Аравией и Россией. По данным The Wall Street Journal, администрация президента рассматривает дипломатические возможности, для того чтобы убедить стороны сократить добычу.

Курс рубля сегодня укрепляется. Пара USD/RUB находится на уровне 78.6 (-0.66%). Индекс гособлигаций нивелировал падение последних трех дней, но доходность ОФЗ при этом остается на уровне 7-7.5%, тогда как текущая ставка ЦБ находится на уровне 6%, и аналитики сегодня не ожидают ее изменения. К сегодняшнему решению Банка России внимание крайне высокое.





"AK&M" от 20.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100