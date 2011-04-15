ЦБ оставит ключевую ставку неизменной на уровне 6%, полагают аналитики

Рост оттока капитала из РФ при слабости национальной валюты и усилении проинфляционнных рисков фактически не оставляют возможностей для смягчения монетарной политики ЦБ. Об этом говорится в комментарии начальника отдела персонального брокерского обслуживания компании "БКС Брокер" Сергея Кучина.



На ближайшем заседании 20 марта ЦБ оставит ключевую ставку неизменной на уровне 6%. В случае усиления рисков для финансовой стабильности, например при резком росте оттока капитала из рублевых облигаций, аналитики не исключают повышения ставки, возможно и внепланового, хотя пока вероятность такого сценария оценивается как низкая.









"AK&M" от 20.03.2020