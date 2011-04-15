РЖД отменяют поезд Адлер - Калининград

РЖД отменяют поезд N359/360 Адлер - Калининград. Об этом говорится в сообщении компании.



В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступивших в силу с 19 марта, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область.



Это поезда N 29/30 "Янтарь" Москва - Калининград и N 79/80 Санкт-Петербург - Калининград. Напомним, что посадка и высадка пассажиров, следующих по территории республики транзитом, на станциях Литовских железных дорог не осуществляется.



Поезд N359/360 Адлер - Калининград отправлением 21 марта из Адлера проследует только до станции Минск. Все рейсы поезда N 360 Калининград - Адлер с 20 марта отменяются. С 23 марта поезд N359/360 будет курсировать в сообщении Адлер - Смоленск.



Неиспользованные проездные документы на отмененный маршрут пассажиры могут вернуть без удержаний сборов и плат в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета или с помощью веб-ресурсов, через которые билеты были оформлены.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 20.03.2020