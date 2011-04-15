Клиенты Сбербанка отказываются от наличных

Сбербанк подсчитал число активных клиентов, которые полностью отказались от снятия наличных. По итогам января такое финансовое поведение продемонстрировало 19.5 млн человек, что составляет более 20% от общего числа клиентов банка. Самый безналичный регион России - Республика Саха (Якутия), где 28% от общего числа клиентов вообще не используют наличные средства. Далее с 25% идут Москва, Новый Уренгой (ЯНАО), Республика Дагестан. Закрывает топ-5 Салехард (ЯНАО) - 24%. Об этом говорится в сообщении банка.



Треть всех безналичных покупок совершается в супермаркетах (30.1%). На втором месте - магазины одежды и обуви, магазины электроники и товаров для дома (по 7.5%).



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.







"AK&M" от 20.03.2020