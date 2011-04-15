Банк "Открытие": спрос на кредиты наличными за неделю вырос на 15%, на ипотеку – на 20%

Банк "Открытие" проанализировал финансовое поведение клиентов в первые дни после официального объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса СOVID-19. Об этом говорится в сообщении банка.



Несмотря на меры по ограничению активности граждан и переводу школ, вузов и части работников других предприятий и организаций на удаленный режим работы, в банке "Открытие" с 16 по 19 марта отмечался рост количества обращений в офисы. При этом существенно увеличился спрос на кредиты и не наблюдается ажиотажного спроса на валюту на фоне ослабления рубля.



Данные банка "Открытие" показывают, что спрос клиентов беззалоговые кредиты и на ипотеку вырос за последнюю неделю на 15% и 20% соответственно. Рост числа заявок вызван ожиданием повышения ставок на рынке из-за ослабления рубля и возможного всплеска инфляции.



Эксперты банка "Открытие также отмечают рост числа трансакций и снятия наличных в банкоматах для закупки продовольствия и лекарств, а также на бытовые нужды. Количество трансакций в банкоматах с 16 по 19 марта выросло на 15%, а их объем — на 29%. Количество операций по выдаче наличных за этот же период выросло на 10%, а объем таких операций—на 25%. При этом в банке не отмечают сколько-нибудь заметной активности владельцев депозитов. Они пока никак не реагируют на возросшую в последние дни волатильность на валютных рынках



С 10 по 13 марта наблюдался незначительный рост количества валютообменных операций - на 4.4 процентных пункта к предыдущей неделе. Однако затем спрос на валюту вернулся к обычным средним значениям.



Таким образом, главным изменением в клиентском поведении в первые дни после официального объявления пандемии стал резкий спрос на кредиты на опасениях роста ставок и увеличение объемов трат держателей банковских карт.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".











"AK&M" от 20.03.2020