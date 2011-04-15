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20/03/2020
13:43

РЖД отменяют поезда в Азербайджан

РЖД отменяют поезда в Азербайджан. Как говорится в сообщении РЖД, по согласованию с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции временно приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов.

Так, приостанавливается движение пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах: N 55/56 Баку - Москва отправлением из Баку с 26 марта и из Москвы с 28 марта; N 392/391 Ростов - Баку отправлением из Ростова с 23 марта и из Баку с 26 марта, в том числе беспересадочные вагоны Новороссийск - Баку отправлением из Новороссийска с 23 марта, Минеральные Воды - Астрахань отправлением со станции Минеральные Воды с 4 июня, и прицепные вагоны Махачкала - Баку отправлением из Махачкалы с 24 марта.

Также, напомним, ранее был отменен пассажирский поезд N369/370 Баку - Киев - Баку, включая беспересадочный вагон сообщением Баку - Днепропетровск - Баку отправлением из Баку с 21 марта.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.


"AK&M" от 20.03.2020
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