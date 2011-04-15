ФАС временно приостанавливает проверки и переходит на дистанционное рассмотрение дел. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции ведомство будет работать в таком режиме до 10 апреля 2020 года.



Исключением станут только внеплановые проверки за соблюдением антимонопольного законодательства, связанные с защитой жизни и здоровья граждан, законодательства в сфере госзакупок и законодательства в сфере государственного оборонного заказа.



Также будут внесены изменения в работу комиссий по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства и об административных правонарушениях. По возможности их работа будет проходить дистанционно с использованием программ видеосвязи или временно отложена с учетом соблюдения всех необходимых сроков.



"AK&M" от 20.03.2020