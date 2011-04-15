Инфляция в 2020 году может временно превысить целевой уровень, ЦБ

Инфляция в 2020 году может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания Совета директоров, на котором принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.



Временное ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы будет вызвано произошедшим в феврале-марте ослаблением рубля, которое связано с изменением внешних условий: ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике на фоне эпидемии коронавируса и резким снижением цен на рынке нефти, подчеркивает ЦБ.



Произошедшее ослабление рубля и последующее повышение темпов роста потребительских цен, по мнению регулятора, могут вызвать временное увеличение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.



Краткосрочные проинфляционные риски усилились в связи с возможным более значительным переносом в цены произошедшего ослабления рубля, а также влияния временного увеличения текущего спроса на отдельные товары и услуги в связи с формированием населением запасов.



Вместе с тем значительное ослабление внешнего спроса, возможное снижение потребительской активности и лаговые эффекты от произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий могут быть источниками значимых дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте.





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