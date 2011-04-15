МВД разработало поправки в ПДД в части введения нового обозначения комплексов фотовидеофиксации

МВД России подготовило проект постановления Правительства РФ "О внесении изменений в приложение 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации", которым предполагается установить новое обозначение комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.



В настоящее время конструктивные и технические особенности комплексов фотовидеофиксации таковы, что они способны одновременно фиксировать несколько административных правонарушений в области дорожного движения. При этом знак дополнительной информации (таблички) 8.23 "Фотовидеофиксация", используется для уточнения действия знака, с которым она применяется.



В связи с этим проектом постановления предлагается взамен данной таблички, внести новый информационный знак 6.22 "Фотовидеофиксация" для обозначения мест, на которых используются автоматические стационарные или передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.



Графическое обозначение и цветовая гамма нового информационного знака будут соответствовать изображениям информационных знаков, существующим в ПДД.



В МВД отметили, что принятие проекта постановления позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также не окажет отрицательного влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации и положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения.





"AK&M" от 20.03.2020