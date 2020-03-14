ЦБ РФ установил официальный курс евро на 21 марта в размере 84.1552 руб. против 87.2669 руб. на 20 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



20.03.20 - 87.2669 руб.

19.03.20 - 84.8881 руб.

18.03.20 - 82.3056 руб.

17.03.20 - 82.7471 руб.

14.03.20 - 81.8610 руб.







































































































































































































































































































































































"AK&M" от 20.03.2020