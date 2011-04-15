Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 марта

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Банк России установил на 21 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.2491
1 Азербайджанский манат 46.1173
100 Армянских драмов 15.8530
1 Белорусский рубль 30.3332
1 Болгарский лев 43.0162
1 Бразильский реал 15.3148
100 Венгерских форинтов 23.8916
1000 Вон Республики Корея 62.9080
1 Гонконгский доллар 10.0619
1 Датская крона 11.2558
1 Доллар США 78.0443
1 Евро 84.1552
10 Индийских рупий 10.4069
100 Казахстанских тенге 17.4352
1 Канадский доллар 54.8449
10 Киргизских сомов 10.7168
1 Китайский юань 11.0463
10 Молдавских леев 43.2978
1 Новый туркменский манат 22.3303
10 Норвежских крон 70.6513
1 Польский злотый 18.5988
1 Румынский лей 17.3741
1 СДР (специальные
права заимствования) 105.1873
1 Сингапурский доллар 53.9800
10 Таджикских сомони 80.0742
1 Турецкая лира 12.0242
10000 Узбекских сумов 81.9767
10 Украинских гривен 27.8755
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.4981
10 Чешских крон 30.9417
10 Шведских крон 76.0999
1 Швейцарский франк 79.8081
10 Южноафриканских рэндов 45.4393
100 Японских иен 71.0624
"AK&M" от 20.03.2020