Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 марта

Банк России установил на 21 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.2491

1 Азербайджанский манат 46.1173

100 Армянских драмов 15.8530

1 Белорусский рубль 30.3332

1 Болгарский лев 43.0162

1 Бразильский реал 15.3148

100 Венгерских форинтов 23.8916

1000 Вон Республики Корея 62.9080

1 Гонконгский доллар 10.0619

1 Датская крона 11.2558

1 Доллар США 78.0443

1 Евро 84.1552

10 Индийских рупий 10.4069

100 Казахстанских тенге 17.4352

1 Канадский доллар 54.8449

10 Киргизских сомов 10.7168

1 Китайский юань 11.0463

10 Молдавских леев 43.2978

1 Новый туркменский манат 22.3303

10 Норвежских крон 70.6513

1 Польский злотый 18.5988

1 Румынский лей 17.3741

1 СДР (специальные

права заимствования) 105.1873

1 Сингапурский доллар 53.9800

10 Таджикских сомони 80.0742

1 Турецкая лира 12.0242

10000 Узбекских сумов 81.9767

10 Украинских гривен 27.8755

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.4981

10 Чешских крон 30.9417

10 Шведских крон 76.0999

1 Швейцарский франк 79.8081

10 Южноафриканских рэндов 45.4393

100 Японских иен 71.0624





"AK&M" от 20.03.2020