АТОР официально обратилась в ЦБ

Ассоциация туроператоров России официально обратилась в Центральный Банк России. Об этом говорится в сообщении АТОР.



В письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, ассоциация обращается с просьбой разрешить кризисную ситуацию, сложившуюся сейчас со страхованием финансовой ответственности туроператоров.



В письме отмечается, что согласно закону о туризме, туроператорам необходимо иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. При этом оно может иметь как вид договора страхования финансовой ответственности туроператора, так и банковской гарантии.



Второй вариант крайне не распространен в туризме ввиду отсутствия соответствующих предложений в подавляющем большинстве кредитных организаций. Банковскую гарантию получили всего пять компаний, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма.



По данным АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн руб., 139 компаний - в размере 50 млн руб. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 млн руб.



В целом, в настоящее время суммарный объем финансовой ответственности туроператоров перед потребителями, обеспеченной страховыми договорами, составляет более 23 млрд руб., отмечается в письме Ассоциации туроператоров.



"На беспрецедентную ситуацию в туризме, связанную с закрытием большинства туристических направлений из-за распространения коронавируса, первыми отреагировали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в страховании. Мы понимаем, что нести возможные риски не хочет ни одна компания, однако в настоящее время подобное можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли", - говорится в обращении АТОР в ЦБ РФ.



Ситуация усугубляется тем, что у большинства туроператорских компаний именно в настоящее время заканчиваются сроки действия договоров страхования финансовой ответственности, и подать сведения в Ростуризм о новом договоре страхования необходимо не позднее 15 апреля.



При этом даже у компаний, заранее (в январе-феврале текущего года) получивших согласие на заключение нового договора страхования, сейчас возникла проблема с его подписанием, так как страховщики отзывают достигнутые договоренности.



"Очевидно, что туроператоры, испытывающие в настоящее время небывалое давление со стороны потребителей, партнеров, государственных надзорных органов, к которому они не были готовы, так как никто не мог предвидеть наступление мировой пандемии, сейчас вынуждены в одиночку решать практически неразрешимую проблему с получением финансового обеспечения, без которого в апреле они будут исключены из реестра", - констатируют в АТОР.



В Ассоциации подчеркивают, что решить вопрос финобеспечения через банки туроператоры не могут ввиду отсутствия соответствующих продуктов в большинстве кредитных организаций и крайне ограниченных временных рамок.



"Грозящее сейчас многим туроператорам из-за позиции страховщиков исключение из реестра влечет за собой по закону дисквалификацию должностных лиц туроператора, что в сложившейся ситуации еще больше дестабилизирует столь сложную обстановку в туристической отрасли", - отмечается в письме.



По мнению ассоциации туроператоров, в нынешней ситуации отказ страховых компаний в продлении договоров страхования финансовой ответственности туроператоров является безответственным действием, которое не позволит большинству туроператоров исполнять обязательства перед миллионами российских граждан.



За более чем десятилетний период действия института страхования туроператоров страховые компании имели возможность накопить значительные финансовые фонды, обеспечивающие возможность страхования этого сегмента бизнеса.



Только по договорам на медицинское страхование туристов, выезжающих за рубеж (которые заключались в большом количестве случаев с теми же компаниями, которые страховали ответственность туроператоров), размеры страховых премий, выплаченных туроператорами за этот вид страхования, исчисляются миллиардами рублей, подчеркивается в письме.



Ассоциация туроператоров просит главу ЦБ разрешить сложившуюся ситуацию с финансовым обеспечением туроператорского сообщества путем предоставления необходимой поддержки страховым компаниям, стимулирующей их продлить действующие договоры страхования финансовой ответственности туроператоров перед потребителями.



В АТОР обращают внимание на крайне ограниченный срок для принятия необходимых решений, и просят главу ЦБ о безотлагательном рассмотрении вопроса.



"AK&M" от 20.03.2020