Ространснадзор приостановит весовой контроль транспортных средств. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, с 25 марта по 25 апреля 2020 года Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.



Такая мера вводится во исполнении плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утверждённого Правительством РФ.





"AK&M" от 20.03.2020