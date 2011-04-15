Ространснадзор приостановит проверки юрлиц и ИП

Ространснадзор приостановит проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В частности, с 20 марта до 1 мая 2020 года будет приостановлено назначение плановых (выездных/ документарных), внеплановых (выездных/документарных) проверок, будут приостановлены назначенные проверки, в отношении которых применяются положения закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, иных документов, имеющих разрешительный характер.



Соответствующий приказ подписан руководителем Ространснадзора.



Такая мера вводится во исполнение поручения Правительства РФ в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.





"AK&M" от 20.03.2020