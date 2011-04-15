ФАС оштрафовала МОЭСК на 600 тыс. руб.

Московским областным УФАС России в отношении ПАО "МОЭСК" вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении службы.



Ранее в адрес Управления обратилась жительница города Люберцы Московской области с жалобой на невыполнение Обществом мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.



Рассмотрев указанное заявление Управлением установлено, что Общество нарушило Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.



В связи с тем, что нарушение Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям совершено МОЭСК повторно, Управлением принято решение о привлечении Общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК, ИНН 5036065113) - крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая компания России, входит в тройку ведущих энергокомпаний страны. МОЭСК обслуживает 98% потребителей Москвы и 95% потребителей на территории Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспортировке электроэнергии потребителям и техприсоединение к электрическим сетям.



В состав компании входит 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49.99 тыс. МВА, свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79.3 тыс. км кабельных сетей. Основными акционерами МОЭСК являются ПАО "Российские сети" (50.9%), ЗАО "Лидер" (17.6%), АО "Газпромбанк" (9.77%), ООО "УК "Агана" (6.19%) и ООО "ОЭК-Финанс" (5.05%).



Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" по МСФО за 2019 год выросла на 23.1% до 8.107 млрд руб. с 6.586 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.2% до 161.463 млрд руб. со 159.485 млрд руб., показатель EBITDA - на 5.4% до 39.97 млрд руб. с 37.906 млрд руб.





"AK&M" от 20.03.2020