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20/03/2020
16:29

С.Яшечкин не является сотрудником Транснефти, заявила компания

С.Яшечкин не является сотрудником Транснефти. Об этом сообщила компания в связи с распространением рядом СМИ сообщений о задержании 19 марта сотрудниками УФСИН России по Москве "члена совета директоров Транснефти бизнесмена С.Яшечкина".

Транснефть отметила, что С.Яшечкин 12 лет тому назад действительно являлся членом совета директоров компании. Однако с тех пор никакого отношения к компании не имеет.

С.Яшечкин никогда не являлся сотрудником компании, а после сложения полномочий члена совета директоров в 2009 году ни он, ни аффилированные с ним структуры не имели никаких договорных отношений ни с одной из организаций системы "Транснефть", подчёркивается в сообщении.

ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.

Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 9 месяцев 2019 года упала на 16% до 144 млрд руб. со 171 млрд руб. годом ранее. Выручка группы "Транснефть" увеличилась на 11% до 793 млрд руб. с 716 млрд руб. Показатель EBITDA составил 377 млрд руб., что на 20% выше показателя за аналогичный период 2018 года - 315 млрд руб.


"AK&M" от 20.03.2020
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