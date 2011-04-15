В РФ отзывают 327 автомобилей Mercedes-Benz A-класса (тип 177), В-класса (тип 247), CLA (тип 118) и GLE/GLS (тип 167). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2019 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), которое может не соответствовать спецификации.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.На всех транспортных средствах необходимо адаптировать конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 20.03.2020