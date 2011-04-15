ФАС наложила штраф на производителя лекарства "Бронхо-Мунал" за ненадлежащую рекламу. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, ЗАО "Сандоз" придется заплатить в бюджет Российской Федерации 200 тысяч руб.



Напомним, в январе 2020 года Комиссия ФАС признала рекламу ЗАО "Сандоз" о лекарстве "Бронхо-мунал" нарушающей закон о рекламе. Реклама сообщала, что препарат способствует снижению риска осложнений в три раза, в частности, в виде среднего отита. Однако в инструкции по его применению такие свойства и характеристики товара отсутствуют, что противоречит требованиям закона.





"AK&M" от 20.03.2020