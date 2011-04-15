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20/03/2020
17:46

ФАС наложила штраф на производителя лекарства "Бронхо-Мунал" за ненадлежащую рекламу

ФАС наложила штраф на производителя лекарства "Бронхо-Мунал" за ненадлежащую рекламу. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, ЗАО "Сандоз" придется заплатить в бюджет Российской Федерации 200 тысяч руб.

Напомним, в январе 2020 года Комиссия ФАС признала рекламу ЗАО "Сандоз" о лекарстве "Бронхо-мунал" нарушающей закон о рекламе. Реклама сообщала, что препарат способствует снижению риска осложнений в три раза, в частности, в виде среднего отита. Однако в инструкции по его применению такие свойства и характеристики товара отсутствуют, что противоречит требованиям закона.


"AK&M" от 20.03.2020
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