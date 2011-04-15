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20/03/2020
15:39

Банк России утвердил меры по поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса

Банк России утвердил меры по поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным заемщикам — физическим лицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.

Регулятор дает право кредитным организациям не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных кредитов до 30 сентября 2020 года.

Банк России дает право микрофинансовым организациям не признавать такие займы реструктурированными и не применять в отношении указанных кредитов корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года.

Регулятор предоставляет кредитным организациям право до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы по кредитам заемщикам — физическим лицам в случае ухудшения их финансового положения и/или качества обслуживания долга при наличии официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.

Банк России рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения заемщиком — физическим лицом обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.

ЦБ рекомендует страховым организациям удовлетворять заявления страхователя в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, а именно: переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс. руб. в месяц должны осуществляться банками без взимания платы; переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. руб. в месяц — не более 0.5% от суммы перевода, но не более 1.5 тыс. руб.

В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.

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