Банк России утвердил меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении регулятора.



ЦБ подготовил предложения по изменению корпоративного законодательства. Эти изменения позволят адаптировать к текущей ситуации требования по срокам и форматам раскрытия информации, проведению корпоративных действий, сохранив при этом необходимый уровень защиты интересов акционеров, полагает регулятор.



В частности, планируется разрешить акционерным обществам: увеличить сроки проведения корпоративных процедур; не учитывать финансовые результаты деятельности акционерных обществ за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества.



Банк России предлагает разрешить акционерным обществам проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре.



Кроме того, планируется разрешить акционерным обществам исполнить требование о раскрытии в 2020 году годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности компаний и иной информации в более поздний срок; исполнить требование по созданию для публичных обществ комитета по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита до 1 января 2021 года (сейчас — с 1 июля 2020 года).



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