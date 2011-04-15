Банк России утвердил меры по поддержке ипотечного кредитования, говорится в сообщении регулятора.



Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России: снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года.



ЦБ мзменил порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом. Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми.



Регулятор принял решение о включении в Ломбардный список ряда ипотечных облигаций, которые обладают необходимым кредитным качеством и соответствуют иным установленным требованиям.



"AK&M" от 20.03.2020