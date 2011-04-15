Банк России утвердил меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике, говорится в сообщении регулятора.



ЦБ предоставляет право кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года.



Регулятор до 1 апреля 2021 года смягчает условия предоставления безотзывных кредитных линий в рамках соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Плата за право пользования безотзывной кредитной линией будет снижена с 0.5 до 0.15%, также будет пересмотрен порядок расчета максимального лимита безотзывной кредитной линии в сторону повышения возможностей системно значимых кредитных организаций (СЗКО) управлять ликвидностью в условиях повышенной волатильности.



Банк России предоставляет кредитным организациям возможность включения операций в шести иностранных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская иена, китайский юань) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров (лимитов) открытой валютной позиции) по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на 1 марта 2020 года, на период с 1марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно.



Регулятор сохраняет значение национальной антициклической надбавки на нулевом уровне;



предоставляет негосударственным пенсионным фондам право не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок до 1 января 2021 года.



ЦБ предоставляет негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям право до 1 января 2021 года не приводить портфели в соответствие с установленными структурными ограничениями в случае возникновения нарушений в результате рыночных факторов.



Банк России обращает внимание, что помимо приведенных выше возможностей у кредитных организаций имеется право использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость) при соблюдении ими ограничений на величину доли прибыли, подлежащей распределению в зависимости от величины надбавок, в том числе на выплату дивидендов и на компенсационные и стимулирующие выплаты менеджменту.



ЦБ исходит из того, что указанные регуляторные послабления должны быть использованы финансовыми организациями не для осуществления выплаты бонусов менеджменту, а для поддержания кредитования экономики. В связи с этим Банк России рекомендует финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из перечисленных выше видов регуляторных послаблений, в 1.5 раза увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также в 1.5 раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года.



Банк России откладывает ряд изменений в регулирование кредитных организаций, в частности:



отложить дату начала применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения до 30 сентября 2020 года; отложить дату вступления в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30) до 1 января 2022 года; перенести рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках за системную значимость к нормативам достаточности капитала СЗКО на 2021 год; перенести срок предоставления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной и консолидированной основе на 30 сентября 2020 года.



"AK&M" от 20.03.2020