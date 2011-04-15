Банк России утвердил меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации, говорится в сообщении регулятора.



С учетом изменений в организации работы в финансовых организациях, перевода большой части сотрудников на удаленную работу Банк России считает необходимым временно снизить регуляторную и надзорную нагрузку, в первую очередь ограничить мероприятия, требующие личного присутствия сотрудников в офисах, увеличить сроки на предоставление отчетности, снизить количество несрочных запросов в финансовые организации.



Банк России приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования), переносит запланированные проверки на период после 1 июля 2020 года.



ЦБ приостанавливает реализацию контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года;



увеличивает срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку (за исключением случаев, требующих неотложного реагирования).



Регулятор будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых организаций в части требований нормативных актов Банка России в области обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности при организации дистанционной работы работников финансовых организаций.



ЦБ ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй. Возбужденные дела об административных правонарушениях предполагается рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и возможности снижения административной нагрузки.



Банк России до 1 июля 2020 года увеличивает срок предоставления в репозитарии информации о договорах, предусмотренных Указанием N 4104-У, с 3 до 6 рабочих дней с даты их заключения;



определит список форм отчетности, в отношении которых к кредитным организациям и НФО не будут применяться меры за нарушение порядка предоставления отчетности за отчетные периоды с января по июнь 2020 года (при необходимости будет продлено). Сбор статистической и иной информации от кредитных организаций и НФО в соответствии с Программой обследований Банка России на первое полугодие 2020 года будет сокращен.



ЦБ вносит изменения в регламент функционирования платежной системы Банка России (ПСБР), предусматривающие продление работы ПСБР на 1 час.



"AK&M" от 20.03.2020