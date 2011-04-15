Уровень безработицы в России в феврале снизился до 4.6%

Количество безработных в России в феврале 2020 года уменьшилось на 6.3% до 3.425 млн в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1.6%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в феврале снизился до 4.6% с 4.7% в предыдущем месяце.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.7 млн безработных, в том числе 0.6 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 74.5 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.





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