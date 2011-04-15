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23/03/2020
10:53

Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 марта 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 марта 2020 года.

ПОЛКОВНИК ФСО ДОЧИТАЛ ПО-БЫСТРОМУ
МАХИНАЦИИ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОПЛИВА ДЛЯ ОБОГРЕВА КРЫМСКИХ ГОСДАЧ ИЗУЧИТ ПРОКУРАТУРА


Как стало известно "Ъ", в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны (ФСО) РФ полковника Эдуарда Турты. Офицер обвиняется в получении взяток и мошенничестве при поставках дизельного топлива для государственных дач на полуострове. Эдуард Турта находится в СИЗО, его предполагаемые сообщники, гендиректор ООО "ВАБ-Нефть" Вадим Балясный и менеджер этой фирмы Антон Сысоев, признавшие вину,- под домашним арестом.


В ОПС ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АРЕСТОВАНА ПОСЛЕДНЯЯ ФИГУРАНТКА ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ ТОВАРОВ ИЗ ФИНЛЯНДИИ


Как стало известно "Ъ", в рамках расследуемого СКР пять лет громкого дела о ввозе организованным преступным сообществом (ОПС) дорогостоящей электроники под видом дешевых стройматериалов появился новый фигурант. В СИЗО отправлена Наталья Кольцова, бывший главбух компаний уже осужденного на девять лет за ввоз товаров в Россию по подложным документам известного петербургского бизнесмена Дмитрия Зарубина. Интересно, что в суде статью об ОПС с него и еще 17 фигурантов этого дела сняли. Таким образом, формально Наталья Кольцова осталась единственной участницей преступного сообщества.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 23.03.2020
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