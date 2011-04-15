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23/03/2020
09:31

Повтор! Банк России сохранил ключевую ставку в 6% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году, подчеркивает ЦБ.

Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью.

Пакет мер Правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году, полагает ЦБ.

"AK&M" от 23.03.2020
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