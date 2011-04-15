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23/03/2020
11:21

На старте новой недели внешний фон для рубля остается негативным

На старте новой недели внешний фон для рубля остается негативным. В моменте российская валюта тестирует отметки 81 в паре с долларом и 87 в паре с евро. Об этом говорится в сообщении Nordea.

В условиях продолжающегося ускорения темпов распространения вируса ведущие фондовые площадки остаются в минусе, отражая уход инвесторов из рисковых активов.

Нефть, торгующаяся ниже пятничных значений, также не дает рублю дополнительных поводов для восстановления позиций. Исходя из календаря макроэкономической статистики, риски текущей недели для рубля приходятся на вторник и четверг, когда будут опубликованы данные по индексам деловой активности PMI в Европе и по заявкам на пособие по безработице в США соответственно. Фактические данные вполне могут оказаться хуже ожиданий, что способно вызвать новые волны распродаж на рынках.

"AK&M" от 23.03.2020
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