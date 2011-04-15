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23/03/2020
12:04

Российский рынок акций вначале недели вновь рванул вниз после двух дней отскока

Российский рынок акций вначале недели вновь рванул вниз после двух дней отскока. При этом в отличие от российского рынка, американский, на который ориентируются в целом все мировые площадки, падал почти без отскока последние дни. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Альберта Короева.

Сегодня фьючерс на S&P 500 утром опять достиг лимита падения в 5% в период перед основной сессией. Негатива добавили сообщения о том, что Сенат не утвердил пакет мер по поддержке экономики на сумму $1.4 трлн. Сегодня сенаторы еще раз проголосуют по мерам поддержки.

Цены на нефть негативно реагировали и на эти сообщения и на более чувствительные для себя. Так ранее появившиеся новости о готовности некоторых производителей Техаса работать над сокращением добычи для стабилизации рынка поддержки в эти дни не получили. В то же время глава Роснефти Игорь Сечин на выходных сделал ряд вполне конкретизирующих события заявлений, отмечая, что когда сланцевая нефть в определенной степени уйдет с рынка, цены стабилизируются.

Утром Роснефть сообщила, что Совет директоров принял решение об упрощении процедуры обратного выкупа бумаг, а также снятии ряда ограничений. Подробности в сообщении не уточняются. Никакого позитива в бумагах на этом фоне не наблюдается в отсутствии конкретики.

Цена Brent сейчас снижается на 2.5% до $26.3. Курс рубля также снижается. Пара USD/RUB находится на уровне 80.89 (+1.2%).

В лидерах роста — акции немногочисленных компаний сектора здравоохранения, представленных на российском рынке. Также подрастают привилегированные акции Сургутнефтегаза на фоне ослабления рубля.

В аутсайдерах акции Мостотреста, дешевеющие после завершения периода для попадания в реестр акционеров участвующих в ОСА.

Тяжеловесные бумаги Сбербанка, ЛУКОЙЛа дешевеют на 4–5%, акции Газпрома снижаются на 3.5%.

Лидеры: Обувь России (+7%), Фармсинтез (+7%), Аптеки 36.6 (+5.5%), Сургутнефтегаз-ап (+1.5%)

Аутсайдеры: Мостотрест (-10%), TCS (-6%), Аэрофлот (-5.5%), Татнефть-ао (-5.5%).


"AK&M" от 23.03.2020
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