Роснефть изменила параметры buyback

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение об изменении параметров программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Программа одобрена советом директоров Роснефти в августе 2018 года. На фоне текущей волатильности на рынках нефти было принято решение об упрощении процедуры выкупа бумаг, а также снятии ряда ограничений. Данная корректировка осуществляется с целью приведения программы в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой и не затрагивает других параметров выкупа, одобренных ранее советом директоров компании. Сроки и объёмы программы приобретения акций остаются без изменений, подчёркивается в сообщении.



"Покупка акций на открытом рынке в период резкого снижения котировок создает привлекательные возможности для повышения акционерной стоимости ПАО "НК "Роснефть". Информация о совершённых в рамках Программы сделках будет публиковаться компанией на еженедельной основе", - заявляет компания.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.







"AK&M" от 23.03.2020