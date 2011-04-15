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23/03/2020
13:00

РСА фиксирует снижение средней премии по ОСАГО 14 месяцев подряд на фоне роста средней выплаты

Средняя цена полиса ОСАГО за январь-февраль 2020 года вновь снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1.6% до 5.539 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НСС со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.

Данная тенденция наблюдается уже 14 месяцев, с начала реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО. При этом по сравнению с 2016 годом, первым, когда обязательная "автогражданка" работала с нынешними лимитами выплат, средняя цена полиса ОСАГО снизилась уже на 8%, а по итогам 2019 года средняя цена ОСАГО стала ниже на 5%.

И.Юргенс отметил, что средняя цена полиса ОСАГО для автомобилей физлиц в январе-феврале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1.53% 5.46 тыс. руб.

Средняя выплата за этот же период, напротив, вновь выросла на 5.4% до 69.743 тыс. руб.

И.Юргенс подчеркнул, что одновременно со снижением средней премии на 4.3% выросло количество заключенных по ОСАГО договоров до 5.17 млн. Сумма начисленных премий за этот же выросла на 2.7% до 28.66 млрд руб.

Количество заявленных убытков снизилось на 12.7% до 376.4 тыс. При этом общая сумма страховых выплат увеличилась на 6.5% до 24.8 млрд руб.


"AK&M" от 23.03.2020
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