Транзит на поезде через Литву закрыт, РЖД

В соответствии с информацией генерального консульства Литовской Республике в Калининграде с 00:00 часов 23 марта вступили в силу временные ограничения на перемещение пассажиров российских поездов через государственную границу Литовской Республики, а также устанавливаются условия транзита. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Сохраняется транзитное безостановочное курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область. Это поезда N 29/30 "Янтарь" Москва-Калининград и N 79/80 Санкт-Петербург - Калининград.



Транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД). Транзитный проезд через территорию Литвы по Шенгенской визе или упрощенному транзитному документу (УТД) запрещён.



Пассажиры по требованию литовской стороны должны заполнить электронную форму анкеты УПД-ЖД на сайте https://std.urm.lt/std-external/pages/application/edit.xhtml, распечатать анкету и подписать. Заполненную анкету необходимо будет отдать персоналу поезда. При заполнении анкеты необходимо указать адрес электронной почты, на которую будет выслана копия УПД-ЖД. При пересечении государственной границы Литовской Республики пассажиры вместе с заграничным паспортом должны предоставить распечатанную копию полученного по электронной почте УПД-ЖД.



Пассажиры, купившие железнодорожные билеты до вступления в силу новых требований, должны выслать сканированные копии титульного листа заграничного паспорта и ж/д билета на электронную почту sts@urm.lt. В случае положительного решения им будет выслана копия УПД-ЖД.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.





"AK&M" от 23.03.2020