Банк России разработал рекомендации по кибербезопасности в условиях карантина

Банкам необходимо обеспечить бесперебойное проведение денежных переводов, операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, снятию наличных денег в банкоматах. Чтобы минимизировать риски их приостановки, Банк России разработал и рекомендовал финансовым компаниям меры по организации работы соответствующих сотрудников вне зависимости от того, работают они из офиса или удаленно в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Банковские операции, не связанные с открытием и ведением счетов и не влияющие на бесперебойность транзакций, предлагается обеспечивать в режиме удалённого мобильного доступа. В этом случае Банк России рекомендует финансовым организациям применять технологии виртуальных частных сетей, многофакторной аутентификации, организовать мониторинг и контроль действий пользователей удалённого мобильного доступа, а также принять ряд других мер.



В рекомендациях отмечается, что конкретные организационные и технические меры по обеспечению информационной безопасности при организации дистанционной работы содержатся в национальном стандарте безопасности банковских и финансовых операций.





"AK&M" от 23.03.2020