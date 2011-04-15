Кабмин выделит 7.5 млрд руб. на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких

Правительство РФ выделит 7.5 млрд руб. из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Соответствующие постановление и распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Установлено, что Министерство промышленности и торговли РФ при заключении в 2020 году государственных контрактов на осуществление закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, включающих работы и услуги по их доставке в медицинские организации в субъектах РФ, вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 100% цены таких государственных контрактов.





"AK&M" от 23.03.2020