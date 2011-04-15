Кабмин выделит 5 млрд руб. на закупку бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха

Правительство РФ выделит 7.5 млрд руб. из резервного фонда на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Соответствующие постановление и распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



АО "Швабе" определено единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом в 2020 году закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха, включающих работы и услуги по их доставке в федеральные органы исполнительной власти, установке и расширенному гарантийному обслуживанию.



Установлено, что Министерство промышленности и торговли РФ при заключении в 2020 году государственных контрактов на осуществление закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха, включающих работы и услуги по их доставке в федеральные органы исполнительной власти, установке и расширенному гарантийному обслуживанию, вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 100% цены таких государственных контрактов.





"AK&M" от 23.03.2020